Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Германия
  4. Landkreis Neu-Ulm
  5. Виллы

Виллы в Landkreis Neu-Ulm, Германия

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 5 комнат в Мюнхен, Германия
Квартира 5 комнат
Мюнхен, Германия
Комнаты 5
Площадь 130 м²
Характеристики Количество гаражей/парковочных мест 1 Свободно с по договоренно…
€1,40 млн
Пентхаус 3 спальни в Гамбург, Германия
Пентхаус 3 спальни
Гамбург, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Эксклюзивный пентхаус на впечатляющей вилле в отличном месте Эта эксклюзивная квартира в пе…
€3,60 млн
Пентхаус 3 спальни в Мюнхен, Германия
Пентхаус 3 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Этот необычный пентхаус с захватывающим видом на Аммерзее расположен в эксклюзивном жилом ко…
€3,27 млн
Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 6
3-х комнатная просторная квартира с балконом в новом доме в Мюнхене - районе Пазинг. В кварт…
€1,29 млн
Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
2-комнатная квартира в Мюнхене в хорошем состоянии (ремонт проводился своевременно). Идеальн…
€468,891
Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 5
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
€1,30 млн
Таунхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Германия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Германия
Количество спален 3
Площадь 194 м²
Светлая квартира расположена в Берлине, Германия. Квартира находится на третьем этаже фасадн…
€1,40 млн
Замок с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой в Баден-Вюртемберг, Германия
Замок с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой
Баден-Вюртемберг, Германия
Площадь 700 м²
Старинный замок 16 века расположен в небольшом городке Фихтенау, Баден-Вюртемберг. Замок рас…
€1,22 млн
Квартира 2 комнаты в Гамбург, Германия
Квартира 2 комнаты
Гамбург, Германия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Эта замечательная 2-комнатная квартира находится на втором этаже ухоженного многоквартирного…
€440,957
Замок 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Обераммергау, Германия
Замок 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Обераммергау, Германия
Количество спален 7
Площадь 250 м²
Изысканный замок расположен в Обераммергау, Бавария. Замок, окруженный живописными сельскими…
€2,79 млн
Особняк 8 спален в Ифенак, Германия
Особняк 8 спален
Ифенак, Германия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 2
€188,083

Параметры недвижимости в Landkreis Neu-Ulm, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти