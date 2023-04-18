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Купить недвижимость в район Мюнхен, Германия

Грюнвальд
1
Оттобрунн
1
Хар
1
4 объекта найдено
Кондо 3 комнатыв Оттобрунн, Германия
Кондо 3 комнаты
Оттобрунн, Германия
3 Количество комнат 82 м² Количество этажей 5
€ 870,000
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…
Студия 1 комнатав Kreuzpullach, Германия
Студия 1 комната
Kreuzpullach, Германия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 4
€ 430,000
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
Студия 1 комнатав Хар, Германия
Студия 1 комната
Хар, Германия
1 Количество комнат 59 м² Количество этажей 3
€ 570,000
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
Вилла 10 комнатв Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
10 Количество комнат 490 м² Количество этажей 2
€ 11,500,000
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…

Параметры недвижимости в район Мюнхен, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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