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Кондо в Landkreis Mainz-Bingen, Германия

Bodenheim
1
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1 объект найдено
Кондо 2 комнаты в Гау-Бишофсхайм, Германия
Кондо 2 комнаты
Гау-Бишофсхайм, Германия
2 Количество комнат 58 м² Количество этажей 4
€ 475,000
Проект предлагает изысканные, индивидуальные, квартиры балконом или лоджией с высококачестве…

Параметры недвижимости в Landkreis Mainz-Bingen, Германия

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