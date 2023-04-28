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Жильё в Landkreis Mainz-Bingen, Германия

Bodenheim
2
2 объекта найдено
Кондо 2 комнаты в Гау-Бишофсхайм, Германия
Кондо 2 комнаты
Гау-Бишофсхайм, Германия
2 Количество комнат 58 м² Количество этажей 4
€ 475,000
Проект предлагает изысканные, индивидуальные, квартиры балконом или лоджией с высококачестве…
Квартира 2 комнаты в Гау-Бишофсхайм, Германия
Квартира 2 комнаты
Гау-Бишофсхайм, Германия
2 Количество комнат 67 м² Количество этажей 4
€ 595,000
Квартиры в новостройке с прекрасным расположением недалеко от порта на Рейне, красивый вид с…

Параметры недвижимости в Landkreis Mainz-Bingen, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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