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Купить недвижимость в Landkreis Harz, Германия

Halberstadt
1
1 объект найдено
Квартирав Halberstadt, Германия
Квартира
Halberstadt, Германия
€ 6,400,000

Параметры недвижимости в Landkreis Harz, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
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