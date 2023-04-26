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Квартиры в Эслинген, Германия

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Nuertingen
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Wolfschlugen, Германия
Квартира 5 комнат
Wolfschlugen, Германия
5 Количество комнат 110 м² Количество этажей 3
€ 670,000
Трехэтажный современный многоквартирный дом в Штутгарте из 6 квартир, большей частью в котор…

Параметры недвижимости в Эслинген, Германия

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