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Купить недвижимость в Эмсланд, Германия

2 объекта найдено
Дом 4 спальнив Tinnen, Германия
Дом 4 спальни
Tinnen, Германия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 2/2 Этаж
€ 480,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Rhede Ems, Германия
Дом 2 спальни
Rhede Ems, Германия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 289,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Эмсланд, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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