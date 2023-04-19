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Купить недвижимость в Landkreis Ebersberg, Германия

Фатерштеттен
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1 объект найдено
Дом 8 спаленв Фатерштеттен, Германия
Дом 8 спален
Фатерштеттен, Германия
608 м²
€ 2,695,000
Современный дом с разнообразными возможностями расположен в местечке Фатерштеттен в Баварии,…

Параметры недвижимости в Landkreis Ebersberg, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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