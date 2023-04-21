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Жильё возле озера в Германии

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2 объекта найдено
Дом 16 спален в Потсдам, Германия
Дом 16 спален
Потсдам, Германия
506 м²
€ 2,310,000
Элегантный дом расположен на берегу озера в районе Новый Фарланд на севере Потсдама. Этот ок…
Вилла 11 спален в Берлин, Германия
Вилла 11 спален
Берлин, Германия
675 м²
€ 4,800,000
Эта выразительная и элегантная вилла, окруженная многолетними деревьями, расположена на бере…

Регионы с недвижимостью на продажу

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