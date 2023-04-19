Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Германии
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Германии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Тюрингия
Ilm-Kreis
Купить недвижимость в Ilm-Kreis, Германия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Кондо 2 комнаты
Гау-Бишофсхайм, Германия
2 Количество комнат
58 м²
Количество этажей 4
€ 475,000
Проект предлагает изысканные, индивидуальные, квартиры балконом или лоджией с высококачестве…
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
56 м²
Количество этажей 3
€ 430,000
Предлагаемая квартира находится на втором этаже внебольшом ухоженном многоквартирном доме - …
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
52 м²
Количество этажей 5
€ 285,000
2-комнатная квартира в хорошем состоянии площадью около 52 м² недалеко от популярного района…
Дом 6 спален
Pirmasens, Германия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 261,731
EFH DHH на продажу в Пирмазенс! Очень хорошее состояние! Верхнее местоположение! 66955 Пир…
Дом 5 спален
Дармштадт, Германия
5 ванных комнат
€ 9,059,599
Этот дом не только предлагает в изобилии жилое пространство; он также отвечает самым взыскат…
Шале 20 спален
Берлин, Германия
1 293 м²
€ 7,708,968
Элегантный дворец расположен в престижном районе Берлина, Грюневальде на территории комплекс…
Квартира 2 комнаты
Гамбург, Германия
2 Количество комнат
52 м²
Количество этажей 4
€ 442,000
Эта замечательная 2-комнатная квартира находится на втором этаже ухоженного многоквартирного…
Квартира 2 комнаты
Steinenbronn, Германия
2 Количество комнат
50 м²
Количество этажей 7
€ 350,500
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
Квартира 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат
88 м²
Количество этажей 5
€ 980,000
3-х комнатная квартира в новом жилой комплексе. Светлые комнаты, просторные помещения, краси…
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат
85 м²
Количество этажей 5
€ 825,000
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
Пентхаус 3 спальни
Берлин, Германия
€ 5,055,256
Благородный пентхаус для особого качества жизни в лучшем месте: Kronprinzengär Пентхау…
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат
99 м²
Количество этажей 5
€ 1,300,000
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
Параметры недвижимости в Ilm-Kreis, Германия
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты