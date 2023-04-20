Купить кондоминиум в Hohe Elbgeest, Германия

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Кондо 3 комнаты
Escheburg, Германия
3 Количество комнат
67 м²
Количество этажей 4
€ 515,000
3-комнатная квартира с балконом расположена на 3 этаже многоквартирного дома. Центральный к…
Параметры недвижимости в Hohe Elbgeest, Германия
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