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Квартиры в Hohe Elbgeest, Германия

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1 объект найдено
Кондо 3 комнаты в Escheburg, Германия
Кондо 3 комнаты
Escheburg, Германия
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
3-комнатная квартира с балконом расположена на 3 этаже многоквартирного дома. Центральный к…
€515,000

Параметры недвижимости в Hohe Elbgeest, Германия

недорогая
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