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Купить дом в Hochtaunuskreis, Германия

Bad Homburg vor der Hoehe
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1 объект найдено
Дом 7 комнатв Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Дом 7 комнат
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
7 Количество комнат 175 м² Количество этажей 3
€ 1,850,000
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…

Параметры недвижимости в Hochtaunuskreis, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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