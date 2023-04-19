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Купить квартиру в Hochtaunuskreis, Германия

Bad Homburg vor der Hoehe
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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Квартира 4 комнаты
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
4 Количество комнат 165 м² Количество этажей 3
€ 1,050,000
Просторная 4-х комнатная квартира в новом проекте в курортном пригороде Франкфурта на Майне …

Параметры недвижимости в Hochtaunuskreis, Германия

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