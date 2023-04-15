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Купить дом в Гессен, Германия

Франкфурт-на-Майне
3
Bad Homburg vor der Hoehe
1
Dreieich
1
Бад-Фильбель
1
6 объектов найдено
Таунхаус 4 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4 Количество комнат 105 м² Количество этажей 2
€ 565,000
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
Таунхаус 5 комнатв Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
5 Количество комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
Дом 7 комнатв Франкфурт-на-Майне, Германия
Дом 7 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
7 Количество комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 2,550,000
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
Вилла 9 комнатв Dreieich, Германия
Вилла 9 комнат
Dreieich, Германия
9 Количество комнат 415 м² Количество этажей 2
€ 5,500,000
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
Вилла 9 комнатв Бад-Фильбель, Германия
Вилла 9 комнат
Бад-Фильбель, Германия
9 Количество комнат 320 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
Дом 7 комнатв Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Дом 7 комнат
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
7 Количество комнат 175 м² Количество этажей 3
€ 1,850,000
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…

Параметры недвижимости в Гессен, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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