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Купить недвижимость в Гессен, Германия

Франкфурт-на-Майне
12
Висбаден
3
Bad Homburg vor der Hoehe
2
Dreieich
2
Бад-Фильбель
1
Дармштадт
1
Оффенбах
1
23 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Sulzbach, Германия
Квартира 3 комнаты
Sulzbach, Германия
3 Количество комнат 80 м² Количество этажей 4
€ 540,000
3-х комнатная квартира на 3 этаже с террасой в ближайшем пригороде Франкфурта на Майне - гор…
Квартира 3 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
3 Количество комнат 67 м² Количество этажей 4
€ 670,000
3 комнатная квартира с качественный оборудованием в современном районе Франкфурта - Европе…
Кондо 3 комнатыв Дармштадт, Германия
Кондо 3 комнаты
Дармштадт, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 5
€ 630,000
Концепция дизайна проекта характеризуется продуманной зеленой зоной с парком. Террасы на пер…
Квартира 3 комнатыв Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты
Висбаден, Германия
3 Количество комнат 87 м² Количество этажей 3
€ 670,000
Cовременное 3-этажное здание с четкой структурой фасада в столице федеральной земли Гессен -…
Квартира 4 комнатыв Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Квартира 4 комнаты
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
4 Количество комнат 165 м² Количество этажей 3
€ 1,050,000
Просторная 4-х комнатная квартира в новом проекте в курортном пригороде Франкфурта на Майне …
Квартира 2 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 Количество комнат 54 м² Количество этажей 27
€ 650,000
Высотки – один из символов Франкфурта на Майне. Остекление от пола до потолка во всех жилых …
Кондо 3 комнатыв Оффенбах, Германия
Кондо 3 комнаты
Оффенбах, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 4
€ 505,000
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
Кондо 3 комнатыв Dreieich, Германия
Кондо 3 комнаты
Dreieich, Германия
3 Количество комнат 68 м² Количество этажей 6
€ 680,000
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
Кондо 3 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
3 Количество комнат 86 м² Количество этажей 5
€ 645,000
Квартиры в этом жилом комплексе соответствуют самым высоким требованиям. Варианты квар…
Квартира 2 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 Количество комнат 53 м² Количество этажей 20
€ 760,000
квартиры с великолепной отделкой и компактной планировкой за приемлемую цену с центральным р…
Квартира 2 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 Количество комнат 64 м² Количество этажей 5
€ 600,960
2-х комнатная квартира с лоджией на 3 этаже центральном районе Франкфурта на Майне. Архи…
Кондо 2 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 Количество комнат 59 м² Количество этажей 6
€ 495,000
2-х комнатная квартира со встроенной кухней и балконом недалеко от выставочного комплекса Фр…
Пентхаус 4 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4 Количество комнат 150 м² Количество этажей 6
€ 1,860,900
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
Квартира 3 комнатыв Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты
Висбаден, Германия
3 Количество комнат 80 м² Количество этажей 3
€ 800,000
Квартиры в городских виллах в центре аристократичного г. Висбаден. Элегантный проектрасп…
Дом 7 комнатв Франкфурт-на-Майне, Германия
Дом 7 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
7 Количество комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 2,550,000
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
Таунхаус 5 комнатв Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
5 Количество комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
Таунхаус 4 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4 Количество комнат 105 м² Количество этажей 2
€ 565,000
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
Вилла 9 комнатв Dreieich, Германия
Вилла 9 комнат
Dreieich, Германия
9 Количество комнат 415 м² Количество этажей 2
€ 5,500,000
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
Пентхаус 5 комнатв Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
5 Количество комнат 220 м²
€ 3,100,000
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
Вилла 9 комнатв Бад-Фильбель, Германия
Вилла 9 комнат
Бад-Фильбель, Германия
9 Количество комнат 320 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
Дом 7 комнатв Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Дом 7 комнат
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
7 Количество комнат 175 м² Количество этажей 3
€ 1,850,000
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…
Пентхаус 2 спальнив Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 2 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
253 м²
€ 1,980,000
Этот прекрасный современный пентхаус находится во Франкфурте-на-Майне, в пешей доступности …
Квартира 1 спальняв Висбаден, Германия
Квартира 1 спальня
Висбаден, Германия
77 м²
€ 755,500
Восхитительные апартаменты расположены в уникальном дворце Императора Фридриха? построенного…

Параметры недвижимости в Гессен, Германия

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