Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Северный Рейн-Вестфалия
  4. Херне

Жильё в Херне, Германия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
€ 217,281
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
€ 300,000
Дом в Гамбург, Германия
Дом
Гамбург, Германия
€ 2,009,565
Квартира 3 комнаты в Denzlingen, Германия
Квартира 3 комнаты
Denzlingen, Германия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 398,000
Таунхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 565,000
Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
€ 500,000
Квартира 2 спальни в Дармштадт, Германия
Квартира 2 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€ 442,611
Квартира 2 спальни в Берлин, Германия
Квартира 2 спальни
Берлин, Германия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
€ 575,062
Вилла 6 спален в Гамбург, Германия
Вилла 6 спален
Гамбург, Германия
Количество спален 6
Площадь 210 м²
€ 747,433
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 5
€ 460,000
Дом 2 спальни в Берлин, Германия
Дом 2 спальни
Берлин, Германия
Количество спален 2
Площадь 230 м²
€ 812,998
Квартира 2 спальни в Дармштадт, Германия
Квартира 2 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 1,430,663

Параметры недвижимости в Херне, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти