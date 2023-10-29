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Жильё в Haren Ems, Германия

1 объект найдено
Дом 4 спальни с газовым отоплением, без ремонта, с модемом в Haren Ems, Германия
Дом 4 спальни с газовым отоплением, без ремонта, с модемом
Haren Ems, Германия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€480,000
Realting.com
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