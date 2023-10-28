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Квартиры в Ганновер, Германия

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1 объект найдено
Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Ганновер, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Ганновер, Германия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
€305,000

Параметры недвижимости в Ганновер, Германия

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