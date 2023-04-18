Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Германии
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Германии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Гамбург
Таунхаусы
Купить таунхаус в Гамбург, Германия
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат
100 м²
Количество этажей 6
€ 1,297,072
3-х комнатная просторная квартира с балконом в новом доме в Мюнхене - районе Пазинг. В кварт…
Дом 2 спальни
Гросберен, Германия
300 м²
€ 581,828
Прекрасный дом, построенный по интересному архитектурному проекту, расположен в спокойном пр…
Квартира 5 комнат
Wolfschlugen, Германия
5 Количество комнат
110 м²
Количество этажей 3
€ 673,673
Трехэтажный современный многоквартирный дом в Штутгарте из 6 квартир, большей частью в котор…
Дом 4 спальни
Берлин, Германия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,508,224
Вилла 3 спальни
Мюнхен, Германия
146 м²
€ 1,251,574
Дом находится в престижном районе на юго-западе Мюнхена. Дом построен в стиле классической …
Вилла 5 спален
Берлин, Германия
450 м²
€ 2,902,200
Престижная вилла была построена в 2012 году на участке площадью примерно 800 кв. м и отличае…
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат
41 м²
Количество этажей 4
€ 301,645
1-комнатная просторная квартира с высокими потолками расположена в красивом старинном здании…
Квартира 3 спальни
Германия, Германия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/5 Этаж
€ 1,642,505
Квартира класса Люкс в двух шагах от Кудама! Предлагаем на продажу стильную квартиру в до…
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4 Количество комнат
105 м²
Количество этажей 2
€ 568,098
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
Дом 7 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
7 Количество комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 2,563,980
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
52 м²
Количество этажей 5
€ 286,562
2-комнатная квартира в хорошем состоянии площадью около 52 м² недалеко от популярного района…
Дом 3 спальни
Гамбург, Германия
300 м²
€ 3,850,329
Первоначально построенный в 1859 году, бывший водопровод на Фалькенштайнер Уфер был преобраз…
Параметры недвижимости в Гамбург, Германия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты