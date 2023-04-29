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Пентхаусы в Гамбург, Германия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Гамбург, Германия
Пентхаус 3 спальни
Гамбург, Германия
2 ванных комнат 280 м²
€ 3,850,000
Эксклюзивный пентхаус на впечатляющей вилле в отличном месте Эта эксклюзивная квартира в пе…

Параметры недвижимости в Гамбург, Германия

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