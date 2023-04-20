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Купить квартира-студия в Хар, Германия

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1 объект найдено
Студия 1 комнатав Хар, Германия
Студия 1 комната
Хар, Германия
1 Количество комнат 59 м² Количество этажей 3
€ 570,000
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
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