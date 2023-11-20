Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Германия
  4. Хан

Жильё в Хан, Германия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Хан, Германия
Квартира 1 комната
Хан, Германия
Комнаты 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
год постройки 1970 / 2023 санирование площадь квартиры 53 м2 есть балкон этаж 3 OG …
Цена по запросу
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Realting.com
Перейти