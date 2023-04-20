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Купить квартиру в GVV Denzlingen-Voerstetten-Reute, Германия

Denzlingen
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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Denzlingen, Германия
Квартира 3 комнаты
Denzlingen, Германия
3 Количество комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 398,000
Светлая, уютная 3-комнатная квартира на 1 этаже ухоженного многоквартирного дома. Есть лифт.…

Параметры недвижимости в GVV Denzlingen-Voerstetten-Reute, Германия

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