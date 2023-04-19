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Купить недвижимость в Грюнвальд, Германия

1 объект найдено
Вилла 10 комнатв Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
10 Количество комнат 490 м² Количество этажей 2
€ 11,500,000
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
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