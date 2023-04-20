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Купить недвижимость в Gemeindeverwaltungsverband Waldenbuch Steinenbronn, Германия

1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Steinenbronn, Германия
Квартира 2 комнаты
Steinenbronn, Германия
2 Количество комнат 50 м² Количество этажей 7
€ 350,500
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…

Параметры недвижимости в Gemeindeverwaltungsverband Waldenbuch Steinenbronn, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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