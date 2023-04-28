Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Бремен
Жильё в Бремен, Германия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Unterbiberg, Германия
3 Количество комнат
82 м²
Количество этажей 4
€ 890,000
Идеальное сочетание комфорты икачества жизни: 3-х комнатная квартира с балконом и гостевым т…
Кондо 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат
100 м²
Количество этажей 5
€ 665,000
4-комнатная квартира площадью около 100 м² расположена в центре Берлина. Она расположена на …
Кондо 3 комнаты
Dreieich, Германия
3 Количество комнат
68 м²
Количество этажей 6
€ 680,000
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
Квартира 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат
120 м²
Количество этажей 5
€ 605,000
Просторная 4-х комнатная квартира с балконом во внутренние двор в Берлине-Шпандау. Величе…
Квартира 3 спальни
Гамбург, Германия
2 ванных комнат
172 м²
€ 2,682,571
Великолепное здание оформлено невероятной зеленью и предлагает идеальные условия для этого а…
Квартира 5 комнат
Боген, Германия
5 Количество комнат
221 м²
Количество этажей 2
€ 4,458,989
Характеристики Свободно с 2021 Отопление газовое Год постройки 1912 Этаж…
Вилла 12 спален
Потсдам, Германия
479 м²
€ 2,244,474
Эта восхитительная вилла расположена в Потсдаме, Германия. Построенная в 1896 году Карлом Эн…
Вилла
Бавария, Германия
1 174 м²
€ 3,143,521
Германия Бавария Шикарная вилла с участком 6га Ш…
Квартира 3 комнаты
Sulzbach, Германия
3 Количество комнат
80 м²
Количество этажей 4
€ 540,000
3-х комнатная квартира на 3 этаже с террасой в ближайшем пригороде Франкфурта на Майне - гор…
Дом 5 спален
Берлин, Германия
550 м²
€ 1,447,282
Современный дом, построенный в 2015 году, расположен в популярном районе Лихтенраде, Берлин.…
Квартира
Halberstadt, Германия
€ 6,227,664
Дом
Мюнхен, Германия
518 м²
€ 3,768,160
Этот загородный дом в традиционном альпийском стиле расположен в абсолютно идиллическом мест…
Параметры недвижимости в Бремен, Германия
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты