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Пентхаусы в Франкфурт-на-Майне, Германия

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3 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
5 Количество комнат 220 м²
€ 3,100,000
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
Пентхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4 Количество комнат 150 м² Количество этажей 6
€ 1,860,900
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
Пентхаус 2 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 2 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
253 м²
€ 1,980,000
Этот прекрасный современный пентхаус находится во Франкфурте-на-Майне, в пешей доступности …

Параметры недвижимости в Франкфурт-на-Майне, Германия

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