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Жильё в Франкфурт-на-Майне, Германия

12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
3 Количество комнат 67 м² Количество этажей 4
€ 670,000
3 комнатная квартира с качественный оборудованием в современном районе Франкфурта - Европе…
Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 Количество комнат 53 м² Количество этажей 20
€ 760,000
квартиры с великолепной отделкой и компактной планировкой за приемлемую цену с центральным р…
Кондо 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
3 Количество комнат 86 м² Количество этажей 5
€ 645,000
Квартиры в этом жилом комплексе соответствуют самым высоким требованиям. Варианты квар…
Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 Количество комнат 54 м² Количество этажей 27
€ 650,000
Высотки – один из символов Франкфурта на Майне. Остекление от пола до потолка во всех жилых …
Кондо 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 Количество комнат 59 м² Количество этажей 6
€ 495,000
2-х комнатная квартира со встроенной кухней и балконом недалеко от выставочного комплекса Фр…
Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 Количество комнат 64 м² Количество этажей 5
€ 600,960
2-х комнатная квартира с лоджией на 3 этаже центральном районе Франкфурта на Майне. Архи…
Пентхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
5 Количество комнат 220 м²
€ 3,100,000
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
Таунхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4 Количество комнат 105 м² Количество этажей 2
€ 565,000
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
Таунхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
5 Количество комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
Дом 7 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Дом 7 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
7 Количество комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 2,550,000
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
Пентхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4 Количество комнат 150 м² Количество этажей 6
€ 1,860,900
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
Пентхаус 2 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 2 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
253 м²
€ 1,980,000
Этот прекрасный современный пентхаус находится во Франкфурте-на-Майне, в пешей доступности …

Параметры недвижимости в Франкфурт-на-Майне, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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