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Квартиры в Эркрат, Германия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Эркрат, Германия
Квартира 1 комната
Эркрат, Германия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
Полное описание: квартира санирована в 2023 году площадь квартры 26 м2 этаж высокий…
€80,000
Realting.com
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