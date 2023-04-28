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Жильё в Эрфурт, Германия

1 объект найдено
Вилла в Эрфурт, Германия
Вилла
Эрфурт, Германия
540 м²
€ 1,290,000
Великолепная вилла построена в престижном жилом районе в Эрфурте, Тюрингия, Германия, и был…

Параметры недвижимости в Эрфурт, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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