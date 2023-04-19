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Купить квартиру в Дюссельдорф, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
3 Количество комнат 71 м² Количество этажей 4
€ 767,500
Квартира расположена на 3 этаже в одном из центральных районов Дюссельдорфа - Флингерн-Норд.…
Кондо 4 комнатыв Дюссельдорф, Германия
Кондо 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
4 Количество комнат 133 м² Количество этажей 4
€ 920,580
4-х комнатная просторная квартира в центральном районе Дюссельдорфа. Современное высокока…

Параметры недвижимости в Дюссельдорф, Германия

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