Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Северный Рейн-Вестфалия
  4. Дуйсбург

Жильё в Дуйсбург, Германия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Pirmasens, Германия
Квартира 2 спальни
Pirmasens, Германия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 4/1 Этаж
€ 144,528
Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат 85 м² Количество этажей 5
€ 825,000
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
Дом в Мюнхен, Германия
Дом
Мюнхен, Германия
518 м²
€ 3,775,231
Этот загородный дом в традиционном альпийском стиле расположен в абсолютно идиллическом мест…
Дом 2 спальни в Rhede Ems, Германия
Дом 2 спальни
Rhede Ems, Германия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 289,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Мюнхен, Германия
Квартира 1 спальня
Мюнхен, Германия
€ 359,545
Современная квартира над крышами Мюнхена Классический дизайн, продуманная концепция помещ…
Квартира 6 спален в Берлин, Германия
Квартира 6 спален
Берлин, Германия
366 м²
€ 4,536,355
Элегантная квартира расположена в новом комплексе на берегу озера Диана в районе Берлин-Грюн…
Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат 57 м² Количество этажей 6
€ 620,000
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…
Замок в Баден-Вюртемберг, Германия
Замок
Баден-Вюртемберг, Германия
700 м²
€ 1,169,785
Старинный замок 16 века расположен в небольшом городке Фихтенау, Баден-Вюртемберг. Замок рас…
Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат 108 м² 3 Этаж
€ 1,259,759
Характеристики Количество гаражей/парковочных мест 1 Отопление половое отопление…
Замок 14 спален в Дрезден, Германия
Замок 14 спален
Дрезден, Германия
1 000 м²
€ 854,843
Этот эксклюзивный замок расположился в городе Мейсен недалеко от Дрездена.  Замок находится …
Таунхаус 3 спальни в Берлин, Германия
Таунхаус 3 спальни
Берлин, Германия
150 м²
€ 2,272,723
Современный таунхаус расположен в новом комплексе из 12 домов на южной окраине Тиргартена, Б…
Вилла 9 комнат в Бад-Фильбель, Германия
Вилла 9 комнат
Бад-Фильбель, Германия
9 Количество комнат 320 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…

Параметры недвижимости в Дуйсбург, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти