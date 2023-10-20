ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Германия
Дортмунд
Квартиры
Квартиры в Дортмунд, Германия
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Rauschendorf, Германия
3
71 м²
4
Предлагаемая 3-комнатная квартира с хорошей планировкой имеет красивую и очень светлую гости…
€409,149
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Sexau, Германия
3
74 м²
3
Квартира находится на 2 этаже жилого дома 1989 года постройки. Сообщество владельцев состоит…
€334,305
Рекомендовать
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3
100 м²
3
Эта красивая квартира расположена в ухоженном многоквартирном дома с подземной автостоянкой.…
€548,859
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Германия
4
184 м²
Восхитительные апартаменты расположены в центре Берлина. Высококлассный жилой комплекс был с…
€2,17 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
2
53 м²
20
квартиры с великолепной отделкой и компактной планировкой за приемлемую цену с центральным р…
€758,423
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с отоплением, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Берлин, Германия
3
150 м²
Современный таунхаус расположен в новом комплексе из 12 домов на южной окраине Тиргартена, Б…
€2,36 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Галле, Германия
5
2
145 м²
3
€599,289
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Hoellriegelskreuth, Германия
3
140 м²
5
Продается 2-х уровневая квартира в Мюнхене с оборудованной кухней. На нижнем этаже кварт…
€1,70 млн
Рекомендовать
Квартира с отоплением, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
250 м²
Эти шикарные апартаменты – настоящая жемчужина Кёльна, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Зде…
€3,28 млн
Рекомендовать
Замок 21 спальня с мебелью, с кондиционером, с садом
Германия
21
2 250 м²
Потрясающий замок, окруженный прекрасным парком, расположен неподалеку от городов Майсен, Ко…
€3,31 млн
1
Рекомендовать
Замок 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Обераммергау, Германия
7
250 м²
Изысканный замок расположен в Обераммергау, Бавария. Замок, окруженный живописными сельскими…
€2,79 млн
Рекомендовать
Кондо 3 комнаты
Oerie, Германия
3
90 м²
4
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
€499,861
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Дортмунд, Германия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL