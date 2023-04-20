Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Германии
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Германии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Гессен
Landkreis Offenbach
Dietzenbach
Купить недвижимость в Dietzenbach, Германия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат
85 м²
Количество этажей 5
€ 825,000
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
Студия 1 комната
Kreuzpullach, Германия
1 Количество комнат
42 м²
Количество этажей 4
€ 430,000
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
Кондо 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат
100 м²
Количество этажей 5
€ 665,000
4-комнатная квартира площадью около 100 м² расположена в центре Берлина. Она расположена на …
Дом 6 спален
Тельтов-Флеминг, Германия
543 м²
€ 858,547
Прекрасный дом расположен в спокойном районе расположен в деревне Бланкенфельде-Малов в севе…
Студия 1 комната
Ганновер, Германия
1 Количество комнат
40 м²
Количество этажей 5
€ 305,000
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
Вилла 6 спален
Гамбург, Германия
4 ванных комнат
€ 3,072,618
Уникальная вилла на парковом участке с южной стороны в отличном месте Впечатляющая вилла ра…
Шале 10 спален
Бухгольц, Германия
700 м²
€ 3,075,933
Этот интересный особняк расположен в регионе Нижняя Саксония, к югу от знаменитого Гамбурга…
Пентхаус 3 спальни
Дармштадт, Германия
2 ванных комнат
€ 6,232,896
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…
Квартира 2 комнаты
Баден-Баден, Германия
2 Количество комнат
70 м²
Количество этажей 4
€ 400,000
Предлагаемая к покупке светлая и уютная 2-комнатная квартира площадью около 70 м² и располож…
Замок
Германия, Германия
€ 2,010,780
Предлагаемый замок находится в очень живописном месте, окружен прудом с форелью. Несмотря н…
Квартира 4 спальни
Германия, Германия
184 м²
€ 2,102,180
Восхитительные апартаменты расположены в центре Берлина. Высококлассный жилой комплекс был с…
Квартира 4 спальни
Берлин, Германия
149 м²
€ 1,800,562
Эксклюзивные апартаменты расположены в центральном районе, неподалеку от административных уч…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты