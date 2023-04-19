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Купить недвижимость в Дармштадт, Германия

1 объект найдено
Кондо 3 комнатыв Дармштадт, Германия
Кондо 3 комнаты
Дармштадт, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 5
€ 630,000
Концепция дизайна проекта характеризуется продуманной зеленой зоной с парком. Террасы на пер…

Параметры недвижимости в Дармштадт, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
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