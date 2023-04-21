Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Шале

Шале возле озера в Германии

Asbach
1
Бранденбург
1
Потсдам
1
Рейнланд-Пфальц
1
Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 5 комнат в Wolfschlugen, Германия
Квартира 5 комнат
Wolfschlugen, Германия
5 Количество комнат 110 м² Количество этажей 3
€ 670,000
Трехэтажный современный многоквартирный дом в Штутгарте из 6 квартир, большей частью в котор…
Таунхаус 5 комнат в Берлин, Германия
Таунхаус 5 комнат
Берлин, Германия
5 Количество комнат 180 м² Количество этажей 3
€ 1,700,000
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
Таунхаус 3 спальни в Берлин, Германия
Таунхаус 3 спальни
Берлин, Германия
150 м²
€ 2,281,607
Современный таунхаус расположен в новом комплексе из 12 домов на южной окраине Тиргартена, Б…
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 57 м² Количество этажей 4
€ 435,000
Проект воплощает минималистскую красоту форм в практичный комфорт. 2-комнатная квартира в …
Вилла 10 комнат в Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
10 Количество комнат 490 м² Количество этажей 2
€ 11,500,000
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
Вилла 5 спален в Берлин, Германия
Вилла 5 спален
Берлин, Германия
350 м²
€ 3,924,364
Современный дом в стиле баухаус был построен в 1977 г в популярном районе Берлина, Грюневаль…
Квартира 2 комнаты в Баден-Баден, Германия
Квартира 2 комнаты
Баден-Баден, Германия
2 Количество комнат 70 м² Количество этажей 4
€ 400,000
Предлагаемая к покупке светлая и уютная 2-комнатная квартира площадью около 70 м² и располож…
Квартира 3 комнаты в Denzlingen, Германия
Квартира 3 комнаты
Denzlingen, Германия
3 Количество комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 398,000
Светлая, уютная 3-комнатная квартира на 1 этаже ухоженного многоквартирного дома. Есть лифт.…
Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 Количество комнат 54 м² Количество этажей 27
€ 650,000
Высотки – один из символов Франкфурта на Майне. Остекление от пола до потолка во всех жилых …
Дом 3 спальни в Гамбург, Германия
Дом 3 спальни
Гамбург, Германия
300 м²
€ 3,835,107
Первоначально построенный в 1859 году, бывший водопровод на Фалькенштайнер Уфер был преобраз…
Квартира 3 комнаты в Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты
Висбаден, Германия
3 Количество комнат 80 м² Количество этажей 3
€ 800,000
Квартиры в городских виллах в центре аристократичного г. Висбаден. Элегантный проектрасп…
Вилла 6 спален в Гамбург, Германия
Вилла 6 спален
Гамбург, Германия
4 ванных комнат
€ 3,068,085
Уникальная вилла на парковом участке с южной стороны в отличном месте Впечатляющая вилла ра…

Параметры недвижимости в Германии

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти