Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Германии
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Германии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Бремен
Купить недвижимость в Бремен, Германия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Таунхаус 3 спальни
Берлин, Германия
150 м²
€ 2,280,130
Современный таунхаус расположен в новом комплексе из 12 домов на южной окраине Тиргартена, Б…
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат
100 м²
Количество этажей 6
€ 1,290,000
3-х комнатная просторная квартира с балконом в новом доме в Мюнхене - районе Пазинг. В кварт…
Дом 2 спальни
Гросберен, Германия
300 м²
€ 579,153
Прекрасный дом, построенный по интересному архитектурному проекту, расположен в спокойном пр…
Дом 16 спален
Потсдам, Германия
506 м²
€ 2,085,392
Элегантный дом расположен на берегу озера в районе Новый Фарланд на севере Потсдама. Этот ок…
Квартира 3 комнаты
Штутгарт, Германия
3 Количество комнат
81 м²
Количество этажей 2
€ 560,000
3-х комнатная квартира в новом доме с лифтом с центральным расположением в г. Штутгарт. О…
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
56 м²
Количество этажей 3
€ 430,000
Предлагаемая квартира находится на втором этаже внебольшом ухоженном многоквартирном доме - …
Вилла 12 спален
Потсдам, Германия
479 м²
€ 2,256,015
Эта восхитительная вилла расположена в Потсдаме, Германия. Построенная в 1896 году Карлом Эн…
Квартира 3 комнаты
Ашаффенбург, Германия
3 Количество комнат
110 м²
Количество этажей 6
€ 635,000
Воплотите Вашу мечту в реальность - комфортное жилье в популярном живописном районе баварско…
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
60 м²
Количество этажей 2
€ 520,000
2-х комнатная квартира в популярном районе Берлина - Фридрихсхайн. Площадь гостиной с откры…
Квартира 3 комнаты
Dornach, Германия
3 Количество комнат
85 м²
Количество этажей 4
€ 610,000
Современная квартира на 4 этаже c террасой, выходящей на юго-запад, находится в небольшом, о…
Кондо 2 комнаты
Гау-Бишофсхайм, Германия
2 Количество комнат
58 м²
Количество этажей 4
€ 475,000
Проект предлагает изысканные, индивидуальные, квартиры балконом или лоджией с высококачестве…
Квартира 2 комнаты
Weil der Stadt, Германия
2 Количество комнат
45 м²
Количество этажей 4
€ 320,000
Ухоженная 2-комнатная квартира находится на первом этажемногоквартирного дома, в отличном ме…
Параметры недвижимости в Бремен, Германия
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты