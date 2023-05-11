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Жильё возле озера в Бранденбург, Германия

Потсдам
3
1 объект найдено
Дом 16 спален в Потсдам, Германия
Дом 16 спален
Потсдам, Германия
Количество спален 16
Площадь 506 м²
€ 2,310,000

Параметры недвижимости в Бранденбург, Германия

с бассейном
недорогая
элитная
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