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Квартиры в Бранденбург, Германия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Франкфурт-на-Одере, Германия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Франкфурт-на-Одере, Германия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/8
Двухкомнатная квартира на первом этаже нового 8-этажного здания в центре Франкфурта-на-Одере…
€125,000

Параметры недвижимости в Бранденбург, Германия

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