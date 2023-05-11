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Жильё в Бранденбург, Германия

Потсдам
3
5 объектов найдено
Вилла 12 спален в Потсдам, Германия
Вилла 12 спален
Потсдам, Германия
Количество спален 12
Площадь 479 м²
€ 2,499,000
Дом 16 спален в Потсдам, Германия
Дом 16 спален
Потсдам, Германия
Количество спален 16
Площадь 506 м²
€ 2,310,000
Дом 6 спален в Тельтов-Флеминг, Германия
Дом 6 спален
Тельтов-Флеминг, Германия
Количество спален 6
Площадь 543 м²
€ 949,000
Дом 2 спальни в Гросберен, Германия
Дом 2 спальни
Гросберен, Германия
Количество спален 2
Площадь 300 м²
€ 635,000
Шале 10 спален в Потсдам, Германия
Шале 10 спален
Потсдам, Германия
Количество спален 10
Площадь 670 м²
€ 4,000,000

Параметры недвижимости в Бранденбург, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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