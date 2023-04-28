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Квартиры в Бонн, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Бонн, Германия
Квартира 3 комнаты
Бонн, Германия
3 Количество комнат 55 м² Количество этажей 5
€ 350,000
Недвижимость находится на тихой улице недалеко от уентра города Бонн, что делает ее привлека…
Квартира 2 комнаты в Бонн, Германия
Квартира 2 комнаты
Бонн, Германия
2 Количество комнат 54 м² Количество этажей 5
€ 284,000
Привлекательная и ухоженная 2-комнатная квартира с лоджией, в современном жилом комплексе в …

Параметры недвижимости в Бонн, Германия

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