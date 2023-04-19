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Купить недвижимость в Бланкенфельде-Малов, Германия

1 объект найдено
Дом 6 спаленв Тельтов-Флеминг, Германия
Дом 6 спален
Тельтов-Флеминг, Германия
543 м²
€ 949,000
Прекрасный дом расположен в спокойном районе расположен в деревне Бланкенфельде-Малов в севе…

Параметры недвижимости в Бланкенфельде-Малов, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
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