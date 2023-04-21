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Таунхаусы в Берлин, Германия

Берлин
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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Берлин, Германия
Таунхаус 5 комнат
Берлин, Германия
5 Количество комнат 180 м² Количество этажей 3
€ 1,700,000
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …

Параметры недвижимости в Берлин, Германия

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