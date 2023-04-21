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Квартиры-студии в Берлин, Германия

Берлин
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6 объектов найдено
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 41 м² Количество этажей 4
€ 300,000
1-комнатная просторная квартира с высокими потолками расположена в красивом старинном здании…
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 46 м² Количество этажей 6
€ 380,000
Эта 1-комнатная квартира с продуманной планировкой – идеальное место для проживания в большо…
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 45 м² Количество этажей 4
€ 250,000
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 27 м² Количество этажей 11
€ 305,000
Продаются 1-комнатные апартаменты недалеко от набережной реки Шпрее. Этот уникальный комплек…
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 65 м² Количество этажей 2
€ 375,000
Классическое здание начала века впечатляет типичными деталями старинного здания, такими как …
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 4
€ 270,000
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…

Параметры недвижимости в Берлин, Германия

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