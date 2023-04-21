Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Берлин
  4. Пентхаусы

Пентхаусы в Берлин, Германия

Берлин
2
Пентхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Берлин, Германия
Пентхаус 2 спальни
Берлин, Германия
€ 949,949
Пентхаус уникален не только своим расположением, но и внешним видом объекта. Всего в несколь…
Пентхаус 3 спальни в Берлин, Германия
Пентхаус 3 спальни
Берлин, Германия
€ 5,580,000
Благородный пентхаус для особого качества жизни в лучшем месте: Kronprinzengär Пентхау…

Параметры недвижимости в Берлин, Германия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти