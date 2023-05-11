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Дома в Берлин, Германия

2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Берлин, Германия
Таунхаус 5 комнат
Берлин, Германия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
€ 1,700,000
Дом 6 комнат в Берлин, Германия
Дом 6 комнат
Берлин, Германия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Берлин, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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