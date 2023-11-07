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Многоуровневые квартиры в Bergen auf Ruegen, Германия

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Густов, Германия
Многоуровневые квартиры 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Густов, Германия
Комнаты 105
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Bergen auf Ruegen, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
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