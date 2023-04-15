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Купить вилла в Бавария, Германия

Грюнвальд
1
Мюнхен
1
Штарнберг
1
Вилла В архив
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4 объекта найдено
Вилла 10 комнатв Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
10 Количество комнат 490 м² Количество этажей 2
€ 11,500,000
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
Вилла 7 комнатв Штарнберг, Германия
Вилла 7 комнат
Штарнберг, Германия
7 Количество комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 10,500,000
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
Виллав Бавария, Германия
Вилла
Бавария, Германия
1 174 м²
€ 3,500,000
Германия Бавария &nbsp; Шикарная вилла с участком 6га &nbsp; Ш…
Вилла 3 спальнив Мюнхен, Германия
Вилла 3 спальни
Мюнхен, Германия
146 м²
€ 1,380,000
Дом находится в престижном районе на юго-западе Мюнхена. Дом построен в стиле классической …

Параметры недвижимости в Бавария, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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