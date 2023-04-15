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Купить квартира-студия в Бавария, Германия

Мюнхен
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4 объекта найдено
Студия 1 комнатав Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 6
€ 350,000
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
Студия 1 комнатав Kreuzpullach, Германия
Студия 1 комната
Kreuzpullach, Германия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 4
€ 430,000
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
Студия 1 комнатав Хар, Германия
Студия 1 комната
Хар, Германия
1 Количество комнат 59 м² Количество этажей 3
€ 570,000
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
Студия 1 комнатав Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
1 Количество комнат 34 м² Количество этажей 5
€ 349,900
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…

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